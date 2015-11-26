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Аренда Коттеджа, д дом 89 

Снято с аренды
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Сдам, Коттедж

Россия, Москва, Москва

25 тыс. руб. за сутки, Москва
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НашСамогон.рф

Объявление опубликовал
Владислав
Владислав
Всего просмотров: 54389
Просмотров за сегодня: 5
Дата создания: 08.02.2018 13:36:07
Уникальный номер объявления:
2050
Адрес:
Россия, Москва, Москва, д
Номер дома:
89
Описание:
Сдается в краткосрочную аренду коттедж на сутки или на выходные для отдыха в Московской области. Коттедж имеет следующие характеристики: Минское шоссе, 17 км от МКАД. Коттедж сдается в аренду для проведения праздников, свадеб, корпоративных мероприятий, дней рождений и просто веселого отдыха с друзьями. Площадь коттеджа 500 кв.м. Зал 220 кв.м., оборудован профессиональной аппаратурой, включая проектор. Вместитмость зала до 150 гостей. По желанию клиента зал оформляется текстилем и украшениями любого цвета. В коттедже имеется 17 комнат, с комфортным размещением до 4 человек в каждой спальне, есть бассеин, сауна, бильярд. Кухня оснащена профессиональной техникой. На улице иеется беседка, в которой тоже можно проводить мероприятия, и мангал. Участок 15 соток с большими деревьями и парковкой на 15 авто.Так же имеется второй коттедж для небольшой компании.Оба коттеджа находятся на соседних территориях и при желании для большой компании их можно объединить в одну территорию площадью 25 соток.
Этаж:
3 этаж 3 этажного дома
Общая площадь:
500 м2
Площадь земельного участка:
15 соток
 
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