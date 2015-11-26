Аренда Коттеджа, д дом 89
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Сдам, Коттедж
Россия, Москва, Москва
Россия, Москва, Москва
25 тыс. руб. за сутки, Москва
Архив
Объявление опубликовал
Владислав
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Дата создания:
- Уникальный номер объявления:
- 2050
- Адрес:
- Россия, Москва, Москва, д
- Номер дома:
- 89
- Описание:
- Сдается в краткосрочную аренду коттедж на сутки или на выходные для отдыха в Московской области. Коттедж имеет следующие характеристики: Минское шоссе, 17 км от МКАД. Коттедж сдается в аренду для проведения праздников, свадеб, корпоративных мероприятий, дней рождений и просто веселого отдыха с друзьями. Площадь коттеджа 500 кв.м. Зал 220 кв.м., оборудован профессиональной аппаратурой, включая проектор. Вместитмость зала до 150 гостей. По желанию клиента зал оформляется текстилем и украшениями любого цвета. В коттедже имеется 17 комнат, с комфортным размещением до 4 человек в каждой спальне, есть бассеин, сауна, бильярд. Кухня оснащена профессиональной техникой. На улице иеется беседка, в которой тоже можно проводить мероприятия, и мангал. Участок 15 соток с большими деревьями и парковкой на 15 авто.Так же имеется второй коттедж для небольшой компании.Оба коттеджа находятся на соседних территориях и при желании для большой компании их можно объединить в одну территорию площадью 25 соток.
- Этаж:
- 3 этаж 3 этажного дома
- Общая площадь:
- 500 м2
- Площадь земельного участка:
- 15 соток
Периоды свободного/сданного жилья:
- Забронировано
- Свободно
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